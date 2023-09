Séismes au Maroc: 632 morts et 329 blessés selon un dernier bilan provisoire Ce bilan évolutif reste provisoire au vu de la situation très compliquée dans certaines campagnes difficiles d’accès pour les services de secours

Le bilan provisoire des violents séismes qui ont frappé le Maroc est passé à 632 morts et 329 blessés, selon les chiffres communiqués samedi matin par le ministère de l’intérieur.



Il est par ailleurs précisé que 51 personnes se trouvent dans un état grave.



Dans le détail, 290 personnes ont été tuées dans la province d’Al Haouz, 190 dans la province de Taroudant, 89 dans la province de Chichaoua, 30 dans la province de Ouarzazate, 13 dans la zone de préfecture de Marrakech, 11 dans la province d’Azilal, 5 dans la zone de préfecture d’Agadir, 3 dans le Grand Casablanca et 1 dans la province de Youssoufia.



Face à la catastrophe, tous les moyens de secours sont déployés partout dans les localités touchées.



L’ambassade de France au Maroc a activé sa cellule de crise pour porter assistance à ses ressortissants.



Ce bilan évolutif reste provisoire au vu de la situation très compliquée dans certaines campagnes difficiles d’accès pour les services de secours.



La première secousse, de magnitude 7, enregistrée sur la commune d’Ighil, dans la région de Marrakech, a été suivie de plusieurs répliques ressenties dans une très grande partie du pays, dont Casablanca, Rabat, ou encore Agadir.



La situation est très difficile notamment dans la région de Marrakech où des habitations se sont effondrées, avec des riverains coincés sous les décombres, comme en attestent plusieurs vidéos d’appels au secours, diffusées sur les réseaux sociaux.



Les secousses ont été ressenties dans une grande partie du pays et dans les pays voisins dont l’Algérie et la Mauritanie.



Il s’agit du séisme « le plus violent depuis un siècle », au Maroc, selon Nasser Jabour, chef d’un département à l’Institut national de géophysique (gouvernemental), cité par l’agence de presse officielle.

SudQuotidien

