Séjour à Abu Dhabi et au Maroc, choix des hommes : dans les secrets de la formation de l’équipe de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2019 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Depuis la proclamation des résultats de la Présidentielle du 24 février 2019, l’atmosphère politique est polluée par les agitations des responsables de l’Alliance pour la République (Apr) et des alliés de Benno bokk Yakaar (Bby), qui occupent l’espace médiatique pour se mettre en valeur. Un exercice bien calculé à quelques semaines de la formation du prochain Gouvernement et des changements annoncés.



Le Président Sall ne subit pas cette pression. Loin de Dakar, il finalise son projet. Mieux, pour la formation de sa prochaine équipe qui explique l’agitation des responsables de son camp, le Président Macky Sall a déjà fait son casting. Les choses sont très claires dans sa tête, car les profils sont dégagés. Son invitation, par le Prince héritier des Emirats Arabes Unis aux Jeux Olympiques spéciaux d’Abu Dhabi, a été mise à profit par le chef de l’Etat pour esquisser l’ossature du premier Gouvernement de son second mandat. Un Gouvernement qui sera bâti autour du triptyque : « Compétence-Efficacité-Accélération. »



D’après les confidences recueillies de personnalités très proches du Président, la priorité est accordé à ceux qui sont à même de booster les reformes. L’option de Macky Sall, souffle-t-on, est de s’entourer de personnes avec qui il partage les valeurs de travail, de sacrifice pour le Sénégal et qui se donnent pour atteindre les objectifs fixés.















L’Observateur

