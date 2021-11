Séjour à Paris: Macky Sall chez Cheikh Mbacké Sakho, le conseiller spécial chargé des affaires religieuses de l’Etat En séjour dans la capitale française depuis quelques semaines pour des soins, le conseiller spécial chargé des affaires religieuses du président de la République, Cheikh Mbacké Sakho, a reçu hier matin une visite qu’il n’oubliera pas de sitôt.



En effet, la réception de son hôtel lui a annoncé qu’il avait de la visite en bas. Lorsqu’il est descendu, quelle ne fut sa surprise de voir le président de la République en personne!



Très sensible et social, Macky Sall avait en effet tenu à venir s’enquérir personnellement de l’état de santé de son collaborateur. Mieux, il a tenu à monter avec lui dans sa chambre où il s’est entretenu avec lui pendant de longues minutes.



Généreux, il lui a fait savoir qu’il prenait en charge tous ses frais de séjour et médicaux ! Non sans lui remettre une enveloppe fournie…



Il faut dire que du temps où il était pestiféré à Touba à la suite de sa brouille avec le président Wade et où beaucoup de marabouts qui se disent aujourd’hui ses amis, lui fermaient leurs portes, le fidèle Cheikh Mbacké Sakho était le seul à réussir à faire recevoir l’opposant Macky Sall dans certaines demeures maraboutiques, en raison de son grand entregent dans la capitale du mouridisme, en particulier dans la famille de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma dont il est l’homonyme. Macky Sall n’a rien oublié de ces temps ingrats !















Le Témoin



