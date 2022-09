Séjour de l’Ong Cirugia-Solidaria: Dahra Djolof, capitale de la chirurgie

Du vendredi 23 septembre au lundi 03 octobre prochains, le Sénégal; précisément la commune de Dahra-Djolof, sera la capitale nationale de la chirurgie médicale. Car l’Ong espagnole « Cirugia-Solidaria » (Chirurgie Solidaire) a choisi notre pays pour y effectuer des opérations chirurgicales gratuites. Composée d’une trentaine d’infirmiers, sages-femmes, médecins et professeurs-chirurgiens, l’Ong médicale Chirurgie Solidaire et la fondation Cepaim ont débarqué avec un important lot de matériels et deconsommables médicaux pour l’hôpital de Dahra-Djolof.



Des interventions chirurgicales (Pédiatrie, Chirurgie maxi-faciale, Neurologie, Nephrologie, Gynécologie, Radiologie et Orl) seront menées par ces réputés chirurgiens espagnols, au niveau du District sanitaire de Dahra-Djolof dirigé par Dr. Abdou Ndiaye, médecin-chef. « Le Témoin » quotidien a également appris que le ministre de la Santé, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye et le président de l’Ordre des médecins du Sénégal, Dr. Boly Diop, ont beaucoup contribué sur le plan administratif pour faciliter l’arrivée et le séjour de l’Ong Chirurgie Solidaire au Sénégal.



D'aprés le journal, plusieurs personnalités politiques, administratives ainsi que des députés de Linguère et autres personnes de bonne volonté, ont décidé de jouer leur partition pour la réussite de cette campagne de chirurgie. Et surtout, de réserver un accueil chaleureux à ces Espagnols au bon cœur, qui ont transformé Dahra en capitale de la chirurgie. La cérémonie d’ouverture de cette campagne de chirurgie sera présidée après-demain, samedi, à l’hôpital de Dahra-Djolof par le ministre-maire Samba Ndiobène Kâ et le préfet Latyr Ndiaye. Pendant ce temps, les populations de Linguère souhaiteraient une visite surprise du Président Macky Sall à Dahra-Djolof, au cours de cette campagne de chirurgie jamais organisée dans un département du Sénégal des…profondeurs.