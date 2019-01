Selfie rare et intime de Pamela Anderson avec Adil Rami

Voilà plus d'un an et demi que Pamela Anderson et Adil Rami vivent une idylle complice et fusionnelle. Installés dans une splendide propriété située à Cassis (Bouches-du-Rhône), la star américaine et le champion du monde, qui évolue au poste de défenseur à l'Olympique de Marseille, mènent une vie à deux relativement discrète. Aussi leurs admirateurs ne manquent-ils pas de s'extasier lorsque l'un d'eux ose publier une photo capturée dans l'intimité... Un fait rare.



Lundi 31 janvier 2018, l'ex-candidate de Danse avec les stars (arrivée en 5e place avec Maxime Dereymez) s'est effectivement saisie de son compte Instagram pour publier dans sa story un selfie où elle apparaît au côté de son chéri. La photo en question est extraite d'un appel FaceTime que Pamela Anderson essayait de passer pour entrer en communication avec son fils aîné Brandon (22 ans) à l'occasion du réveillon du Nouvel An. Sur le cliché, le footballeur de 33 ans semble de son côté en train de regarder la télévision.



Début novembre, Pamela Anderson s'était confiée devant les caméras de l'émission 60 Minutes Australia, venues jusqu'à chez elle dans le sud de la France, pour évoquer sa belle histoire d'amour avec Adil Rami. Elle avait également confirmé que le sportif lui avait bien offert une bague , symbole de leur engagement.



Purepeople