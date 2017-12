Selon Mamadou Lamine Diallo, "Amadou Ba a été pris la main dans le budget pour près de 500 milliards" Dans sa question économique du mardi, Mamadou Lamine Diallo indique que le député Madické Niang a demandé l’ajournement du vote de la loi des finances le lundi 11 décembre 2017, en attendant que le gouvernement clarifie le point suivant. Parce que dans le projet de loi des finances, le gouvernement demande à l’Assemblée nationale d’autoriser le Président de la République à contracter des emprunts, à recevoir des dons au nom de l’Etat du Sénégal et à lever des ressources de trésorerie pour un montant total de 1686, 8 milliards.

Ce montant doit servir à financer le déficit budgétaire pour 367 milliards, des investissements pour 517 milliards, l’amortissement de la dette pour 618,8 milliards, des prêts projets pour 62 milliards, des opérations de trésorerie pour 75 milliards et à recevoir des dons pour 47 milliards, selon le leader de Tekki.

Or les dépenses approuvées au budget général (hors comptes spéciaux du trésor équilibrés) s’élèvent à 3597, 8 milliards pour des recettes fiscales, non fiscales et exceptionnelles de 2392,8 milliards. Ce qui veut dire que le Président ne devrait rechercher des ressources (dons et emprunts) que pour 1205 milliards (3597,8 moins 2392,8). Pour quelle raison, pardi, Amadou BA demande 1686,8 milliards, soit 481,8 milliards de plus ?, se demande-t-il.

A l’en croire, une hypothèse, c’est le complément de financement du TER qui coûterait donc 1000 milliards comme annoncé par le Député Ousmane Sonko. Seuls 44 milliards ont été inscrits au budget 2018 pour une programmation triennale de 568,2 milliards.

Ou alors, le gouvernement anticipe une baisse de recettes de 400 milliards en 2018, ce qui ne serait pas en ligne avec le taux de croissance annoncé et la pression fiscale, croit savoir le député élu sur la liste de coalition gagnante/Wattu.

