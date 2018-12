Selon Oumar Sarr, "Karim Wade sera au Sénégal dans les tout prochains jours"

"Le seul et unique candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) est et reste M. Karim Wade qui, d’ailleurs, est attendu au Sénégal dans les tout prochains jours." C’est ce qu’a confié le coordonnateur national de ce parti, M Oumar Sarr, qui était ce samedi l’invité du maire libéral de Kebemer, Lamine Thiam, à l’occasion de la Coupe du premier magistrat de la ville qui s’est jouée, ce samedi, au stade omnisports de la capitale de Gueth Kébémer.



Evoquant les problèmes de candidature du Pds à la prochaine présidentielle, Oumar Sarr a réaffirmé la décision de ce parti de faire Karim Wade son seul et unique candidat. Selon lui, ce dernier, quoi qu’on dise, participera à la présidentielle du 24 février 2019, n’en déplaise à ses détracteurs.



"Dans cette perspective, a poursuivi le coordonnateur national du Pds, le parti est en train de tout faire pour examiner et dégager les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de préparer activement l’échéance électorale du 24 février sous tous ses aspects". Selon lui, le Pds déposera avant le 11 décembre prochain, le dossier de candidature de son candidat Karim Wade.



Sur un autre plan, Oumar Sarr a tenu à démentir avec la dernière énergie, la rumeur selon laquelle le président Abdoulaye Wade serait malade et même interné dans un hôpital. "Cette fausse rumeur véhiculée par des personnes malintentionnées, a-t-il dit, est dénuée de fondement. D’autant qu’il y a seulement quelques jours, a-t-il indiqué, j'ai échangé au téléphone avec Me Wade dont la voix ne laissait apparaitre aucun signe de mauvais état de santé."











Le Témoin

