Semaine mondiale de l’investisseur : La Brvm promeut l’éducation financière, la protection des investisseurs, etc

Selon un communiqué de presse de la Brvm, cette initiative conjointe du World Federation of exchanges (Wfe) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (Oicv – Iosco) est une campagne mondiale d’une semaine visant à sensibiliser sur l’importance de l’éducation financière, de la protection des investisseurs et de l’inclusion financière en faisant sonner les cloches des bourses



. A cet effet, pour cette année 2021, 78 bourses, un record, organisent des cérémonies, des ateliers et des événements virtuels. La Brvm pour sa part, s’associe pour la première fois à cette initiative depuis son admission à la Wfe en mai 2021, en faisant sonner sa cloche à l’ouverture de la journée de cotation de ce mardi 5 octobre 2021, marquant ainsi sa pleine adhésion et son engagement à promouvoir l’éducation financière, la protection des investisseurs et l’inclusion financière dans notre Union.



«Cet engagement est forgé par plusieurs constats d’une part, la prolifération de structures privées non habilitées se prévalant de la qualité d’experts, collectant l’épargne des populations avec des promesses de rendements très élevés entrainant très souvent des pertes massives de leurs épargnes, et la faible souscription des investisseurs particuliers aux opérations de levée de ressources sur le marché financier de l’Uemoa d’autre part », lit-on dans le communiqué. Cette situation laisse apparaitre la nécessité d’améliorer l’éducation financière et boursière des populations de l’Uemoa, en vue de favoriser une meilleure mobilisation de leurs épargnes pour les orienter vers des investissements productifs dans le respect de l’orthodoxie financière.



Dr Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Brvm et du Dc/Br, a donc réitéré « l’engagement des structures centrales du Marché financier régional de l’Uemoa à promouvoir toutes actions visant à favoriser l’éducation financière et à renforcer la protection des investisseurs pour un développement harmonieux du marché des capitaux de l’Union ».

Adou Faye

