Semaine nationale de la Petite enfance... : L’éducation à la paix au coeur de l’évènement L’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des tout-petits compte organiser du 4 au 11 décembre 2023, la Semaine nationale de la Petite enfance, sur toute l’étendue du territoire national. Le thème de cette dix-septième édition porte sur « L’éducation à la paix dès la petite enfance».

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie officielle de lancement aura lieu ce lundi 4 décembre 2023, au Grand théâtre national. Selon la Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits, Mme Maïmouna Cissokho Khouma, « depuis 2007 l’agence organise une semaine dédiée aux tout petits.



Dans le but de rester dans le même sillage que l’année dernière, dont le thème tournait autour de l’éducation à la citoyenneté, le comité scientifique a jugé nécessaire de promouvoir l’éducation à la paix dès la petite enfance ».



Au menu des activités : la cérémonie officielle de lancement, la journée du jeu, la journée de réflexion sur les stratégies et moyens de promotion de l’éducation à la paix, la randonnée de la paix et la cérémonie de clôture.



Ainsi, la Directrice générale a précisé que l’agence prend en charge toute la petite enfance, dont les cases des tout-petits, les écoles maternelles publiques, les garderies communautaires, entre autres. « Nous avons en charge près de 3 000 structures, plus de 800 cases des tout-petits sur l’étendue du territoire national », informe-t-elle.















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook