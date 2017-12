Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-Petits Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petit, la directrice de l’agence Nationale de la Petite enfance et de la case des tout-petits(ANPECTP), Mme Thérèse Faye Diouf, a tenu aujourd’hui hier mardi 5 décembre 2017, une conférence de presse dans un hôtel de la place pour sensibiliser sur l’importance de cet événement.

Instituée par le décret n 2007-1207 du 8 octobre 2007, afin de promouvoir la politique nationale de développement intégré de la petite enfance, la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits(SNPECTP), est prévue cette année du 11 au 17 décembre 2017. Pour l’édition de 2017, le comité scientifique a retenu le thème : « Une nutrition adéquate, un intrant de qualité pour le développement de la petite enfance ». Le choix du thème s’inscrit dans une dynamique de promotion de la nutrition et une large sensibilisation en vue d’une meilleure prise en charge de la petite enfance.



« La SNPECT est un moment de plaidoyer, de sensibilisation, d’échanges et de partage avec les communautés, les parents, les partenaires techniques et financier, les différentes familles d’acteurs sur le développement de la petite enfance. A cet effet, tout long de la semaine, il est prévu dans chaque région, l’organisation d’activités phares tel que : le dépistage de la malnutrition aiguë ; le lancement du grenier communautaire ; l’organisation de la journée de jeu, etc… », dixit Mme Thérèse Faye Diouf.



Un forum et une exposition axés sur les stratégies et pratiques pour la promotion de la nutrition des enfants dans les structures DIPE, seront organisés à Dakar le mercredi 13 décembre 2017 mais aussi une randonnée pédestre, le samedi 16 décembre 2017, à la place de l’Obélisque pour clôturer en apothéose ladite semaine.



La cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-Petits est prévue le lundi 11 décembre 2017 au stade Massène Sène de Fatick. Un choix qui s’explique, selon Mme Thérèse Faye, par le « taux élevé de la malnutrition dans la région de Fatick, qui est un critère très objectif sur le choix Fatick pour abriter la cérémonie de lancement ».









