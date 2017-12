Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits: « Chaque dollar investi dans la nutrition génère un bénéfice de 16 dollars », dixit Massamba Sene directeur de cabinet du ministre de la protection de la petite enfance Le lancement officiel de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, a été faite hier lundi 11 décembre 2017, à Fatick par le maire de la ville, le Ministre Matar Ba, en présence de la directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP).



Le stade Masséne Sène de Fatick a abrité la cérémonie officielle qui a enregistré d’éminentes personnalités : le ministre des Sports maire de Fatick, le Directeur de Cabinet du ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de la petite enfance, la représentante de l’Unicef au Sénégal, les autorités administratives et coutumières de la région. Les structures de la petite enfance de la case des tout-petits étaient également de la partie, non sans oublier la population fatickoise.



Pour les besoins de la cérémonie de lancement, l’aspect festif était aussi au rendez-vous. Les enfants issus des différentes structures de la Case des tout-petits de la région de Fatick ont joué des sketches en rapport avec le thème, pour sensibiliser les parents. Des prestations fortement saluées par l’assistance avec des tonnerres d’applaudissements.



Le Directeur de Cabinet du ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de la petite enfance, Massamba Sène a invité les autorités et partenaires à faire de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, un cadre de réflexion:« C'est un moment privilégié pour tous les acteurs et partenaires d’interroger les pratiques, les méthodes, les stratégies et les moyens mis en œuvre pour une prise en charge équitable et de qualité de la petite enfance, qui demeure une période de forte vulnérabilité », lance-t-il.



Selon lui, le thème de cette année : «La nutrition un intrant de qualité pour la prise en charge de la petite enfance » s’inscrit dans la dynamique de la mise en place des politiques publiques, notamment celles nationales de développement intégré de la petite enfance et de développement de la nutrition.



Il a prôné pour une meilleure prise en charge de la nutrition des enfants qui permet d’une part, d’améliorer les performance des enfants dans les apprentissages et d’autre part, d'augmenter le retour sur investissement. « D’après une étude réalisée en 2014 par l’institut International de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), chaque dollar investi dans la nutrition génère un bénéfice de 16 dollars »,dit-il.



La représentante de l’Unicef au Sénégal, Laylee Moshiri Gilani, pour sa part, considère que le thème de cette année constitué une très grande pertinence pour l’Unicef « il (le thème) souligne une fois de plus l’importance de la nutrition dans toutes les premières années de vie », affirme-t-elle.



Le maire de Fatick s'est dit réjoui d’accueillir cette année le lancement officiel de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case de tout-petits. Selon lui, l’importance du thème de l’édition n’est plus à démontrer car « une nutrition adéquate permet d’assurer le développement cérébral et cognitif de l’enfant ».



L’édile de la ville a tenu à rendre un vibrant hommage à l’endroit de Mme Thérèse Faye Diouf, elle-même issue de Fatick , sur le travail formidable qu’elle est en train de réaliser au sein de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP).













Cheikh Tidiane Sy, stagiaire Leral









