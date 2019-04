Semences, intrants et matériels agricoles : le Forum civil dénonce un scandale sur un financement de 400 milliards Cfa Qualité douteuse des semences, une quantité inférieure par rapport aux besoins, retards dans la livraison des semences et des intrants, clientélisme politique, iniquité entre communes rurales et communes urbaines, fraudes dans les semences certifiées, tels sont les nombreux griefs que le Forum civil a évoqués, par le Forum civil, dimanche au cours d’une conclave dans le bassin arachidier, rapporte "Kritik".

Des manquements d’autant plus graves que, relève le Forum civil, 78 milliards ont été consentis pour l’acquisition d’équipements et matériels agricoles.



302 milliards ont également été investis dans l’achat de semences, fertilisants pour subventionner les prix aux producteurs.



Aussi, le Forum civil exige-t-il que le Gouvernement publie la liste des grands producteurs bénéficiaires de tous ces financements.

