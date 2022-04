Séminaire de formation : YAW ignore l'AMS et se veut REELS Au terme du séminaire de formation à l’endroit des conseillers municipaux et départementaux de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Ousmane Sonko, un de ses membres, a annoncé la création du Réseau des élus locaux du Sénégal, se démarquant de l’Association des maires du Sénégal (AMS) que dirigeait le frère du chef de l’État, Aliou Sall, ex-maire de Guédiawaye.

« Aujourd’hui qu’il y a deux associations, la nôtre qui a été portée sur les baptismaux, les textes vont être validés et avant la fin du mois, nous convoquerons l’Assemblée nationale pour élire le bureau et désigner les responsables, notifier officiellement l’État du Sénégal qui devra, à partir de ce moment, nous intégrer au même titre que l’autre Association des maires du Sénégal (AMS), dans tout ce qui devra se faire avec les collectivités locales » , a déclaré le maire de Ziguinchor, en compagnie de Khalifa Sall et de plusieurs leaders de l’opposition.



Poursuivant, le leader de Pastef Les Patriotes a ajouté que « cette association va s’inscrire dans toutes les organisations internationales, des associations africaines, de l’Association internationale des maires francophones… ».



Concernant l’augmentation du nombre de députés qui devrait passer de 165 à 172 à l’issue des Législatives du 31 juillet 2022, l’opposant a soutenu qu’ils « n’ont pas été impliqués dans le processus. » « C’est le pouvoir et uniquement le pouvoir comme il l’a toujours fait de manière solitaire et sans concertation, qui l’a décidé », a-t-il asséné.

