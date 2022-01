Sen P’tit Gallé All Stars - Saison 2: Amy, représentante de la Diaspora, remporte la compétition

La compétition de la deuxième saison des All Stars de Sen P’tit Gallé 2021 avait enregistré à ses débuts, 7 candidats. Et finalement, 3 concurrentes sont parvenues en finale, dont Amy de l’Italie, Nafi de Guédiawaye et Justine de Mboro.



Au final, c’est Amy, reconnue pour sa constance durant la compétition, qui a été primée devant ses camarades.



A retenir que cette nouvelle édition avait comme parrain, le défunt artiste Thione Ballago Seck. Elle réunissait les finalistes des éditions précédentes.