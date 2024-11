Senegaal Kese : Un engagement déterminé pour protéger notre environnement et l'avenir du Sénégal

L’enjeu écologique au Sénégal, notamment à travers le code rural, est malheureusement souvent sous-estimé et peu discuté. Alors que nous faisons face à des crises environnementales croissantes, des inondations dévastatrices et une déforestation illégale persistante, il est impératif de prendre conscience des conséquences de notre inaction. " Agir aujourd'hui pour un Sénégal durable demain ! " devrait devenir notre credo.



Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, prétend incarner le roi de la Casamance, mais son silence sur la déforestation de la Casamance est inquiétant. Les ressources forestières de notre pays se réduisent chaque jour un peu plus, et malgré ses promesses, les collectivités locales ne constatent pas d’actions concrètes pour endiguer cette menace. " Protéger nos forêts, c’est préserver notre avenir ! ", doit être un appel à l'action.



Les enjeux environnementaux ne doivent plus être des sujets tabous : " L'écologie, c'est une affaire de tous et pour tous ! " Le Sénégal fait face à un choix décisif aujourd'hui, car Horizon 2050 ne se bâtira pas sur des promesses vides, mais sur des actions réelles et significatives. " Sans terre, pas de futur : luttons pour la justice environnementale ! "



La coalition Senegaal Kese se positionne résolument au cœur de ce combat pour l’écologie. Chaque région, chaque zone de notre pays est précieuse et mérite protection. Nous sommes fermement convaincus que les solutions se trouvent dans la participation citoyenne et la mise en œuvre d'un code rural effectif. " Unissons nos voix pour faire entendre le cri de la terre ! "



Nous devons éveiller les consciences sur l'importance de la biodiversité et la nécessité de sanctionner les actes de déforestation illégale. " Pas de déforestation, pas de compromission ! " doit devenir le mantra de notre lutte. Aussi, à l'avenir, l'Etat devrait anticiper sur la crue qui menace une bonne partie des habitations le long de la Falemé, dont les populations, à terme, risquent de se trouver dans la précarité.



Ensemble, faisons front pour un avenir où l'écologie et le progrès social se rejoignent. Nous ne pouvons plus rester passifs face à ces défis. " Pour un Sénégal vert, solidaire et durable ! " est notre appel à tous les citoyens. Mobilisons-nous, exigeons des politiques responsables et engageons-nous pour protéger notre patrimoine naturel pour les générations futures. Le moment d’agir, c’est maintenant !















Abdoul Mbaye

