Sénégal : CFAO Mobility propose des véhicules 100 % électriques

Jeudi 11 Juillet 2024

Il s’agit du SUV électrique Atto3 qui sera immédiatement disponible, des modèle Dolphin et Dolphin mini qui suivront dans les prochaines semaines. Selon l’entreprise, ces véhicules seront disponibles à la location longue durée ou à l’achat.



LOXEA qui se dit « pionnière dans le déploiement de solutions électriques sur le Continent, offrira au Sénégal un éventail de services associés aux véhicules ». IL s’agit de l’installation de bornes de recharges, des solutions solaires de production d’électricité, d’entretien des véhicules, d’assistance, de maintenance ou encore des pièces de rechange.



Dans le cadre de ce déploiement, CFAO Mobility initie un partenariat avec TotalEnergies au Sénégal. TotalEnergies accompagnera LOXEA par l’installation de deux bornes de recharge de dernière génération ; la première sur le site du show-room BYD de Ngor Almadies et la seconde à la station TotalEnergies de l’Autoroute.



Des bornes de recharges de véhicules électriques pourront également être installées directement chez les clients (entreprises ou particuliers) par Green Infra au Sénégal, filiale du groupe CFAO.



Pascal LOUCHELART, directeur général de CFAO Mobility au Sénégal explique : « Nous sommes fiers d’être les premiers au Sénégal à proposer ce type de véhicules électriques ainsi que l’ensemble des services associés. LOXEA a pour ambition de devenir un guichet unique ouvert à tout l’écosystème de l’électromobilité dans le pays. L’arrivée de ces véhicules au Sénégal illustre parfaitement ce tournant dans la transition énergétique. Notre rôle est d’accompagner cette transition et de faciliter son utilisation ».



Pour sa part, Badara MBACKE, directeur général de TotalEnergies Marketing Sénégal, précise qu’« étant un acteur majeur de la distribution de produits énergétiques et services associés au Sénégal et ayant la volonté d’accompagner l’ensemble de nos clients dans leur transition énergétique, nous nous réjouissons de nous associer à cette initiative de CFAO Mobility qui marque un tournant dans le développement de l’électromobilité au Sénégal ».

Pour ce faire, dit-il, nous pouvons nous appuyer sur l’expertise et le savoir-faire de TotalEnergies qui a déjà déployé des bornes de recharge dans de nombreux pays du Continent.



Par ailleurs, Marc HIRSCHFELD, directeur général de CFAO Mobility, ajoute : « BYD est un géant des véhicules électriques dans le monde, avec un savoir-faire d’innovation qui correspond désormais aux attentes de nos marchés en Afrique. C’est tout un nouvel écosystème qu’il faut concevoir autour de la mobilité dans les villes du Continent. Cela concerne bien sûr les clients particuliers ou entreprises, mais aussi les réseaux urbains de transports publics par exemple ou les administrations ».

Bassirou MBAYE





