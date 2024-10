”Sénégal 2050”: L’Etat veut développer ”une industrie culturelle forte”

Le nouveau document de politique nationale de développement, ‘’Sénégal 2050’’, présenté au public, ce lundi, vise à faire des industries culturelles et créatives, une filière à forte valeur ajoutée.



”Les industries culturelles et créatives, à savoir la mode, le cinéma, les arts visuels, les arts de la scène, l’édition, la musique, entre autres domaines dans lesquels, des Sénégalais talentueux ont su se faire un nom sur la scène mondiale. L’Etat désormais les accompagnera pour développer la production de contenus, leur distribution et faire de cette filière, une industrie forte, comme on le voit aujourd’hui dans d’autres pays ’’, a dit Victor Ndiaye, le président-fondateur du cabinet Performances Group.



Ce cabinet a pris part à l’élaboration du nouveau document de référence des politiques publiques sénégalaises.



Cette vision pour les industries culturelles et créatives, souligne-t-il, va offrir ainsi à la jeunesse sénégalaise, des opportunités de milliers d’emploi qualifiés.



La contribution des industries culturelles et créatives dans le Produit intérieur brut, sera multipliée par deux, selon le schéma présenté, ainsi que l’emploi formel autour de cette filière à forte valeur ajoutée, d’après le document de présentation de ”Sénégal 2050”.



M. Ndiaye a indiqué également que les tourismes religieux et culturel seront valorisés, pour diversifier l’offre touristique sénégalaise.















Aps