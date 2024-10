Sénégal 2050 : Un référentiel structuré autour du Baobab et de quatre axes fondamentaux

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 13:01 | | 1 commentaire(s)|

Le nouveau référentiel Sénégal 2050 est représenté sous forme d’un Baobab, un symbole emblématique du Sénégal.



4 grands axes programmatiques à noter :



1- Les racines du baobab : la bonne gouvernance et l'engagement africain

2- Le tronc du baobab : l’aménagement optimal et développement durable

3- Les branches du baobab : le capital humain de qualité et garantie de l’équité sociale

4- Les fruits du baobab : une économie compétitive

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook