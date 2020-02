Sénégal : 706 cas d’abus sexuels contre les femmes en 2017-2018 706 femmes et jeunes filles ont été victimes d’abus sexuels en 2017-2018, selon un rapport d’organisations de la société civile, publié, hier. Parmi elles, 14 ont été tuées selon le rapport. Une loi a été adoptée dernièrement au Sénégal, criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal après la recrudescence de cas au cours de ces dernières années.

