Sénégal : Accroissement des salariés du secteur moderne au mois de décembre

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

En détails, les postes pourvus ont augmenté dans les industries (+9,1%), les BTP (+1,5%), les services (+1,1%) et le commerce (+0,4%). Sur un an, note la Dpee, le secteur moderne a enregistré un repli de 0,3% de ses emplois, en liaison avec le secondaire (-1,5%) notamment les industries (-2,8%). Les effectifs des BTP sont, toutefois, ressortis en hausse de 8,5%.



Par ailleurs, une bonne tenue de l’emploi est observée dans le tertiaire (+1,5%) avec des hausses respectives de 1,1% et 3,4% des effectifs dans les services et le commerce.



Adou FAYE





Source : A fin décembre 2021, l'emploi salarié du secteur moderne s'est accru de 5,0%, en variation mensuelle, grâce à la hausse des effectifs salariés tant dans le secteur secondaire (+8,0%) que dans le tertiaire (+1,0%). L'information est contenue dans la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) « Point mensuel de conjoncture janvier 2022 ».

