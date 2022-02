Sénégal-Allemagne : Les deux chefs d’Etat pour l’intensification de la coopération

Le président Allemand effectue une visite officielle de trois jours au Sénégal. Lors de cette rencontre, le président Sall a salué les relations « excellentes et confiantes » qu’entretiennent les deux Etats. Une coopération qui à son avis, doit être davantage améliorée.



« Ensemble, nous voulons faire plus et mieux pour renforcer l’amitié et la coopération sénégalo-allemande notamment vers l’intensification des échanges politiques, économiques, commerciaux et culturels entre nos deux pays. Nous avons beaucoup à apprendre l’un de l’autre », a déclaré Macky Sall. Il a ajouté que le défi, aujourd’hui, c’est d’intensifier le commerce et l’investissement entre les deux pays en renforçant la nouvelle dynamique de la présence des entreprises allemandes au Sénégal.



« Nous avons des opportunités d’investissement dans l’agriculture, le tourisme, l’hôtellerie, les bâtiments, les pharmacies et la médecine. Nous avons également dans le domaine de l’habitat un programme de 100.000 logements », a fait savoir le chef de l’Etat sénégalais. Macky Sall n’a pas manqué de remercier le président Steinmeier pour le soutien du Gouvernement allemand aux efforts de riposte sanitaire anti-covid et au plan de la résilience économique et sociale.



« L’Allemagne a été notre premier partenaire bilatéral dans ce domaine pendant la Covid-19 avec 100 millions d’euros en appui budgétaire et 20 millions d’euros de dons au projet de fabrication des vaccins anti-covid par l’Institut Pasteur », a rappelé M. Sall.



Prenant la parole, le président allemand a magnifié les relations entre les deux pays avant de plaider leur renforcement. Il a ajouté que le Sénégal et l’Allemagne ont pris la voie d’un partenariat plus fort. « Le Sénégal est une grande démocratie et un havre de paix. C’est un pays clé pour nous, donc nous allons renforcer nos partenariats », note M. Steinmeier.

