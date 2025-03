Sénégal : Amélioration du chiffre d’affaires dans l’industrie au 4e trimestre 2024

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|

Cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d’affaires dans les industries extractives (+26,3%) et de production d’électricité, de gaz et d’eau (+3,5%). En revanche, souligne la même source, les chiffres d’affaires des industries environnementales (-12,3%) et manufacturières (-1,9%), se replient sur la période sous revue.



Au total, en 2024, le chiffre d’affaires cumulé dans l’industrie se bonifie de 5,3%, en comparaison de son niveau de 2023.

Adou FAYE







Source : Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, dans sa dernière publication « Indice du Chiffre d’Affaires dans l’Industrie (ICAI) – T4 2024 », le chiffre d’affaires dans l’industrie augmente de 5,0% au quatrième trimestre 2024, comparé à celui de la même période de 2023.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Amelioration-du-ch...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook