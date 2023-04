Sénégal / Armées : Cérémonie d’installation du chef d’état-major général des Armées, demain mardi La cérémonie de prise de commandement du Général de corps d’armée Mbaye Cissé, chef d’état-major général des Armées (CEMGA), est prévue demain mardi, à partir de 10 h, a-t-on appris de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).

Elle se tiendra au quartier Dial Diop, sous la présidence de Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, indique la même source sur son compte Twitter.



Selon la DIRPA, la cérémonie comportera une prise d’armes, un dépôt de gerbes, la signature du Livre d’or, une allocution du ministre des Forces armées, la remise du fanion de commandement, la lecture de l’Ordre du Jour n°1 du CEMGA.



La Présidence sénégalaise a annoncé, début avril, l’élévation du général de division Mbaye Cissé au rang de général de Corps d’armée et sa nomination au poste de chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), en remplacement du général Cheikh Wade.











