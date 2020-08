Sénégal : Assane SOUMARE, nouveau Pca de la Banque régionale des marchés

Sauf véto de la commission bancaire, Assane Soumaré va remplacer feu Mansour Kama à la tête de la présidence du conseil d’administration de la Banque régionale des marchés.

Selon Confidentiel Afrique, « le Conseil d’Administration de la BRM (Banque régionale des Marchés) vient d’acter la nomination de Assane SOUMARÉ comme nouveau Président du Conseil d’administration de l’institution. Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le Directeur général de la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal (CSS), Assane SOUMARÉ remplace désormais à ce poste stratégique le défunt Mansour KAMA, qui l’occupait jusqu’avant sa disparition le 02 août dernier. Selon nos informations, la décision est intervenue hier vendredi en fin de journée, à l’issue du Conseil d’administration de la banque. Rien n’avait filtré de ce raout, jusqu’à ce samedi, avant que Confidentiel Afrique ne soit mis au parfum de cette nomination, dont le Procès verbal est encore cadenassé sur la table des administrateurs, avant sa publication officielle lundi 17 août prochain.

Mansour KAMA, décédé le 02 août 2020, était une figure emblématique de la Banque régionale des marchés et s’était beaucoup investi à ce qu’elle ne soit pas placée sous administration provisoire, puisque sous-capitalisée. Comme le révélait Confidentiel Afrique, la banque est dirigée par Safiétou NIANG SARR, après le départ de Alioune CAMARA et, une période intérimaire assurée par Germaine DIÈNE SOKHNA. Beaucoup de chantiers attendent le nouveau PCA Assane SOUMARE, lequel continuera de cumuler ses fonctions de Directeur général de la Caisse de Sécurité Sociale avec celles de PCA de la BRM, qui est dans une grosse zone de turbulences. »

