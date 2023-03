Sénégal : Baisse de 12,6% des recettes entre novembre et décembre 2022

Elles sont évaluées à 244,2 milliards de FCFA contre 279,3 milliards de FCFA au mois précédent, soit une régression de 12,6% en variation mensuelle.



L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) explique que ce fléchissement est lié au recul simultané des recettes non fiscales (-91,5%) et des recettes fiscales (-8,9%).



Néanmoins, la structure pilotée par Aboubakr Sedikh Bèye souligne que comparées à un an auparavant, les recettes budgétaires ont connu une amélioration de 34,3 milliards de FCFA.



