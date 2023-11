Sénégal : Baisse de 17,2% de la valeur des importations en septembre

Cette diminution résulte de la réduction des achats à l’extérieur d’autres véhicules terrestres (-70,7%), de riz (-63,1%), des autres ouvrages en métaux communs (-38,4%) et des autres machines et appareils (-25,4%).



Cependant, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) confie que le relèvement des importations de moteurs et machines à moteurs (de 5,0 milliards de FCFA à 23,0 milliards de FCFA) a freiné cette tendance baissière.



Comparées au mois de septembre 2022, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir que les importations du Sénégal ont diminué de 29,6%.



Leur cumul à fin septembre 2023 s’est établi à 5 229,0 milliards de FCFA contre 5 391,2 milliards de FCFA pour la même période de 2022, soit un amenuisement de 3,0%.



Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, ont été les autres produits pétroliers (107,3 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (50,8 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (44,0 milliards de FCFA), les machines et appareils pour autres industries (25,5 milliards de FCFA) et les automobiles et cars (25,2 milliards de FCFA).



Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la République populaire de Chine (12,2%), le Nigeria (10,1%), la France (10,1%), la Belgique (8,1%) et les Emirats Arabes Unis (7,2%).



Bassirou MBAYE



Les importations du Sénégal au mois de septembre 2023 sont évaluées à 562,2 milliards de Francs Cfa contre 679,2 milliards de Francs Cfa au mois précédent, soit une réduction de 17,2%.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Baisse-de-172-de-l...