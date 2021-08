Sénégal : Baisse de l’activité du secteur primaire au mois de juin

Cette baisse est imputable essentiellement aux contreperformances du sous-secteur de l’élevage (-9,4%). Sur la période, le sous-secteur de la pêche s’est renforcé de 9,4%.



Sur un an, le primaire s’est conforté de 0,9%, en juin 2021, à la faveur des abattages contrôlés de viande (+6,9%). Toutefois, la pêche s’est contractée de 7,9% sur la période sous revue.

Source : La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) souligne que le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est rétracté de 3,3%, en variation mensuelle, au mois de juin 2021.

