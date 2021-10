Sénégal : Baisse des dépenses budgétaires à fin juillet sur une variation annuelle

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Octobre 2021 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Cette contraction est expliquée selon la Dpee , par le repli des autres dépenses courantes et, dans une moindre mesure, des investissements. En effet, les autres dépenses courantes (820,3 milliards), composées de transferts, de subventions, de fournitures et entretien, et les dépenses en capital (824,2 milliards) se sont contractées respectivement de 17,1% et 8,7% comparativement à la même période de l’année dernière.



Cette situation reflète, d’une part, les importantes dépenses effectuées en 2020 dans le cadre de la réponse à crise sanitaire de Covid-19 et, d’autre part, les efforts de rationalisation des charges de consommation publique. Cette situation a, toutefois, été atténuée par l’accroissement de la masse salariale et des charges de la dette publique qui se sont confortées respectivement de 8,2% et 5,1% pour atteindre 517,9 milliards et 207,6 milliards à fin juillet 2021.

Adou FAYE





Source : Les dépenses budgétaires sont évaluées à 2370,1 milliards à fin juillet 2021 contre 2568,9 milliards un an auparavant, soit une baisse de 198,8 milliards (-7,7%). L’information est contenue dans la dernière publication « Point mensuel de conjoncture @septembre 2021 » de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Baisse-des-depense...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos