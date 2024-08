Sénégal : Baisse des dépenses publiques à fin mai 2024

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Cette situation est imputable aux autres dépenses courantes et aux investissements financés sur ressources internes qui ont enregistré des replis, respectifs, de 15,6% et 7,5% pour s’établir, respectivement, à 704,0 milliards et 309,3 milliards. Toutefois, la tendance baissière a été amoindrie par la hausse de la masse salariale et des intérêts sur la dette publique qui ont augmenté, respectivement, de 13,3% et 32,7% pour ressortir à 593,1 milliards et 294,5 milliards de fcfa.

Adou FAYE





Source : Les dépenses publiques (hors celles financées sur ressources extérieures) ont été exécutées à hauteur de 1900,9 milliards à fin mai 2024 contre 1914,4 milliards un an auparavant, soit une baisse de 0,7% (-13,5 milliards). L’information est contenue dans la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) « Point mensuel de conjoncture –Juillet 2024 ».Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Baisse-des-depense...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook