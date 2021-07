Sénégal : Baisse du chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques

Cette évolution, selon l’agence, fait suite à la chute du chiffre d’affaires des activités juridiques et comptables (-11,4%) ainsi que celui de la publicité et études de marché (-11,7%).

Cependant, la même source souligne enfin que le chiffre d’affaires des activités d’architecture, d’ingénierie et techniques s’est accru de 29,1% sur la période sous revue.

