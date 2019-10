Sénégal / Brésil: Mbaye Niang boude et quitte l’hôtel

La Tanière n’est pas au meilleur de sa forme ces temps-ci. En effet, l’avant-centre des "Lions" Mbaye Niang aurait déclaré forfait pour la rencontre qui opposera le Sénégal au Brésil, ce 10 octobre à Singapour. Il aurait déclaré une incapacité à jouer à cause d’une blessure, le coach lui a cependant demandé de venir quand même à Singapour. Le joueur accompagné de quelques dirigeants de Rennes, s’est rendu au lieu de regroupement des "Lions". Une discussion un peu désagréable aurait eu lieu entre le footballeur et le coach Aliou Cissé.



Après cela, l’attaquant du Stade Rennais aurais décidé de quitter l’hôtel et de s’en aller. Le staff de la tanière ainsi que le sélectionneur ne se sont néanmoins pas encore prononcés sur ce sujet.



Nous y reviendrons…