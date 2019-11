Sénégal- Circulation de la cocaïne: De hauts responsables d'Etat soupçonnés

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 17:39

En l'espace de moins d’un mois, les autorités douanières du Sénégal ont procédé à des saisies record de drogues dans plusieurs localités du pays. L’étonnement dans ces saisies est la disparition répétée des quantités de drogues. Des faits qui émettent des soupçons à l’endroit des hauts responsables.



Pour preuve, Moustapha Cissé Lo, membre de la mouvance présidentielle, invité sur le plateau de la Dtv (télévision privée), en septembre dernier, a fait appel au procureur de la République pour une convocation afin de déballer des noms d'autorités impliquées dans le trafic de drogue au Sénégal.



"Que le Procureur me convoque pour que je confirme les accusations que je porte contre des autorités du pays qui sont derrière le trafic de drogue. Si on rasait des immeubles construits à Dakar par ces autorités trafiquants de drogue, il en resterait peu debout", avait-il déclaré.



Sur sa page facebook, Abdou Kadre Lo est revenu sur cette affaire de disparition de drogues tout en s’étonnant sur la bouche cousue des autorités du Sénégal.

