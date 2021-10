Sénégal : Contraction de l’activité économique interne au mois d’août

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Selon la même source, cette situation est imputable essentiellement au tertiaire (- 3,2%), au primaire (-16,1%) et, dans une moindre mesure, au secondaire (-2,9%). Sur un an, une croissance de 11,5% de l’activité économique est notée, en août 2021, en liaison avec le secondaire (+20,7%), le tertiaire (+7,7%) et l’administration publique (+10,1%).

Adou FAYE





Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), l’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s’est contractée de 3,2%, en rythme mensuel au mois d’août 2021.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Contraction-de-l-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos