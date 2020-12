Sénégal : Contraction de la production énergétique au 3ème trimestre 2020

«Au troisième trimestre 2020, la production énergétique s’est contractée de 3,4%, en rythme trimestriel, imputable, principalement, au recul de sa composante « production et distribution d’électricité et de gaz » (-4,8%). En outre, la sous-branche « eau, assainissement et traitement de déchets » a légèrement fléchi (-1,0%), sur la période.



Sur un an, l’activité énergétique s’est, en revanche, raffermie (+1,8%) au troisième trimestre 2020, à la faveur, essentiellement, de la production d’eau potable (+3,2%) et, dans une moindre mesure, des ventes d’électricité (+1,0%), sur la période », renseigne la Dpee.



Sur les neuf premiers mois, ajoute la Dpee, sa croissance est, quant à elle, estimée à 6,6%, reflétant une bonne évolution d’ensemble de ses différentes composantes.



En particulier, la progression des ventes d’électricité est, à la fois, imputable aux tranches de basse (+11,2%) et haute tension (+6,3%) ainsi qu’aux exportations (+5,1%).



La consommation de basse tension est, pour sa part, portée par son segment « woyofal » (+31% ou +204.986 nouveaux clients) alors que celle en haute tension a bénéficié de l’intégration du Train Express Régional (TER) dans le portefeuille de la clientèle de ladite tranche. En outre, l’offre d’électricité a été renforcée d’une puissance de plus de 120 mégawatts, durant cette année.



Par ailleurs, la production de la composante « eau, assainissement et traitement de déchets » a progressé de 5,8%, sur cette période.

