Sénégal-Côte d’Ivoire: Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de la CAN en direct ? Le match de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire est le choc des huitièmes de finale. L’un des grands favoris au titre va quitter la compétition dès aujourd’hui. 3 matchs, 3 victoires pour le Sénégal qui est la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs de poule dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2024.

Les Lions de la Teranga ont battu la Gambie (3-0), le Cameroun (3-1) et le Guinée (2-0), pour finir en tête de leur groupe. De nombreux joueurs évoluant en Ligue 1 Uber Eats se sont distingués durant ce début de tournoi :

Pape Gueye (Marseille), Lamine Camara (Metz), Ismaïla Sarr (Marseille) ou encore Iliman Ndiaye (Marseille), tous y sont allés de leur but.



Champions d’Afrique en titre, les Sénégalais font partie des favoris à leur propre succession. Mais c’est un huitième de finale compliqué qui s’annonce avec cette affiche contre la Côte d’Ivoire. Le pays hôte revient de très loin, puisque l’élimination surprise du Ghana leur a permis de terminer parmi les meilleurs troisièmes.



Les Ivoiriens ont commencé la CAN par un succès contre la Guinée-Bissau (2-0), avant de s’incliner à deux reprises contre le Nigeria (1-0) et la Guinée-Équatoriale (4-0). C’est tout un peuple qui va pousser derrière sa sélection, qui en aura bien besoin face aux hommes d’Aliou Cissé.



