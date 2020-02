Sénégal-Côte d’ivoire : Vers un partenariat pour l'autosuffisance alimentaire en l’Afrique

Le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques a révélé samedi au Salon de l’agriculture de Paris que son pays envisage de nouer un partenariat avec le Sénégal dans le domaine de la production de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. L’objectif, selon Moussa Dosso, c’est de relever « ensemble » le défi de l’autosuffisance alimentaire dans la sous-région et dans le continent.



En Afrique, «nous avons un défi à relever, c’est celui de l’alimentation que nous devrions mettre en œuvre ensemble pour répondre aux grandes questions de l’alimentation sur le continent. « C’est la raison qui a amené à rencontrer mon collègue du Sénégal (Ministre de l’agriculture) et savoir ce que fait son pays en termes de production dans l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le Sénégal et la Côte d’ivoire sont deux grands producteurs de la sous-région. Il est important de nous rencontrer pour ensemble, voir comment on puisse tirer profit d’un partenariat qui pourrait naître de nos relations déjà, très aniciennes », a-t-il déclaré en marge d’une visite au niveau du stand du Sénégal.

« Nous allons voir dans quels secteurs, nous pouvons travailler ensemble, dans le cadre du partenariat sud-sud. Et sur les points que nous pourrions développer ensemble pour notre sous-région », a-t-il ajouté.



Le Ministre sénégalais de l’agriculture et de l’équipement rural a abordé le sujet dans le même sens. En outre, Moussa Baldé compte rencontrer les autres ministres des pays africains, présents au Salon de Paris pour partager des expériences dans le domaine de la production agricole… « Le partenariat sud-sud est une nécessité. Le Sénégal n’a pas vocation d’être un oasis où il y a l’autosuffisance. Nous devons travailler ensemble pour que notre sous-région et notre continent soient autosuffisant. Tout le monde est d’accord que l’Afrique peut nourrir le monde. Il est temps qu’elle le fasse », a-t-il insisté.





