Sénégal-Cuba : Vers un renforcement de la coopération en agriculture et en santé Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi M. Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les liens d’amitié entre les deux nations et d’explorer les opportunités de coopération bilatérale.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

Les discussions ont porté sur le développement de partenariats stratégiques, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la santé.



Ces domaines prioritaires devraient bénéficier de l’expertise cubaine, reconnue à l’international, et renforcer les échanges entre Dakar et La Havane.



Cette audience s’inscrit dans la volonté du Sénégal d’approfondir ses relations avec Cuba en misant sur une coopération mutuellement bénéfique.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook