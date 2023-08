Sénégal-Education : Le programme américain de renforcement de la sécurité alimentaire clôturé

Dans un communiqué, la représentation diplomatique américaine confie que le programme McGovern-Dole, financé par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), est un programme d'alimentation scolaire qui fournit des repas sains, construit de nouvelles installations éducatives et propose des formations en préparation alimentaire et en hygiène dans les écoles du Sénégal.



A l’en croire, le projet mis en exergue s'appelle Sukaabe Janngo I (Enfants de demain en Pulaar), une initiative qui a fourni plus de 25 millions de repas à 80 000 enfants dans les départements de Dagana et de Podor au cours des 5 dernières années.



Les États-Unis disent avoir contribué à hauteur de 29 milliards de francs CFA aux programmes d’alimentation scolaire au Sénégal depuis 2007, dont près de 13 milliards de francs CFA pour le programme Sukaabe Janngo I, dans le cadre de leur engagement continu à renforcer la sécurité alimentaire du peuple sénégalais.



« USDA travaille en étroite collaboration avec des partenaires sénégalais comme Counterpart International pour mettre en œuvre des activités de programmes d'alimentation scolaire dans la région de Saint-Louis depuis 2018 », rapporte le communiqué.



Selon le document, la cérémonie de clôture de ce 29 août 2023 s'est également déroulée en présence de Madame Khady Diop Mbodj, secrétaire générale du Ministère de l'Éducation nationale (MEN).



Dans le cadre du programme Sukaabe Janngo I, plus de 800 enseignants et près de 450 administrateurs scolaires ont reçu une formation en alphabétisation, santé et nutrition.



En outre, plus de 900 membres du Comité de gestion scolaire (SMC) ont été formés à la gestion des produits de base, et plus de 1 900 enseignants et directeurs d’école ont été formés aux pratiques de santé et de nutrition des enfants.



Le projet a également construit 48 salles de classe et 20 latrines, installé 28 sources d'eau potable et fourni des équipements à plus de 1 000 salles de classe. Sukaabe Janngo II se poursuivra dans les régions de Sédhiou et Kolda jusqu'en 2025.



Le programme McGovern-Dole est nommé en l'honneur de l'ancien sénateur américain George McGovern et de l'ancien sénateur américain Robert Dole, en reconnaissance de leurs efforts inlassables pour éradiquer la faim chez les enfants.



Bassirou MBAYE



