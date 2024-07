Sénégal-Etats-Unis : Des lueurs d’espoir sur les volets santé, l'accès au financement et autonomisation des femmes… Le dynamisme des relations entre le Sénégal-Etats-Unis tend vers l’amélioration les résultats des volets santé, l'accès au financement et autonomisation des femmes. C’est l’info partager dans un post sur Twitter , images à l’appui

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 17:36

« Rencontre inspirante avec des entrepreneurs sénégalais dans la tech qui accomplissent un travail impressionnant pour améliorer les résultats en matière de santé, accroître l'accès au financement, promouvoir l'autonomisation des femmes et développer le commerce électronique.



Excellente discussion sur l'exploitation de la technologie pour le développement économique - il est clair que les entrepreneurs sénégalais ont un potentiel illimité ! » A magnifié l’ambassade des Etats Unis sur son compte X



