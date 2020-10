Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sénégal Fashion Week - Viviane Chidid et sa fille humiliées à Las Vegas: Mo Gates remet Viviane à sa place, « faynako 3 millions » Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Après l’arrivée de tous les artistes à Las Vegas ,à l’occasion de la grande fête Sénégal Fashion Week organisée par le promoteur Mo Gates, un fait surprenant a attiré l’attention, à savoir Viviane Chidid qui n’apparait pas sur les vidéos. Selon nos sources Mo Gates a payé le déplacement de la chanteuse et son séjour à Las Végas et en plus de cela, le promoteur a rajouté une somme de 3 millions et aurait respecté tous les clauses du contrat avec Viviane Chidid, mais les premières rumeurs indiquaient que la chanteuse avait imposé quelques exigences. Un caprice qui choque les autres artistes.



Viviane Chidid n’est pas du genre à se soucier de ce que pensent les autres, la chanteuse du très bien nommé « Mme Caprices » serait même plutôt du genre inabordable voire asocial certains jours. Depuis son arrivée à Las Vegas, la chanteuse accueillie par Sankara Mbaye et Niang Kharagne Lô, a radicalement refusé d’être filmée, se faisant également très discrète dans les Snaps. Elle qui avait promis de venir assurer le show à Las Vegas ce week-end lors du Sénégal Fashion Week, s’est finalement ravisée, demandant une augmentation de son cachet et un changement de suite parce qu’elle se sentait pas à l’aise .La chanteuse n’as pas hésité à dévoiler son inaccessibilité aux autres, « elle n’est pas sociable », avec des caprices enfantins qui choquent la toile. Des exigences qui, selon plusieurs sources proches, se justifieraient par le fait que Viviane Chidid soit littéralement égocentriste. De quoi faire réagir la toile…





