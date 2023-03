Sénégal : Forte baisse de la production industrielle au mois de janvier 2023

La même source souligne que cette régression est essentiellement imputable à la contreperformance notée dans la production des industries extractives (-26,3%) et, dans une moindre mesure, des industries manufacturières (-1,2%).



En revanche, la production des industries environnementales (+16,9%) et d’électricité, de gaz et d’eau (+11,3%) s’est améliorée sur la période sous revue.



S’agissant de l’activité d’égrenage de coton, l’Ansd note qu’elle est marquée par une augmentation de la production de 10,6%, en glissement annuel, en janvier 2023.



