Sénégal: Grosse performance de Bank Of Africa Sénégal, qui a collecté plus de 72 milliards FCfa sur une année Sur la place financière dakaroise, une banque performe et monte en puissance. BOA Sénégal, filiale du groupe bancaire marocain BMCE Bank, a collecté plus de 72 milliards FCfa en une année et affiche un Résultat Net de 11,07 milliards FCfa. La filiale sénégalaise Bank Of Africa prend de l’épaisseur. Aux côtés des six filiales du groupe Bank Of Africa cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières (Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Sénégal et Mali), BOA Sénégal a enregistré une embellie financière et a réalisé une progression de plus de 20%. "Confidentiel Afrique"

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Avril 2022 à 17:43 | | 2 commentaire(s)|

Selon des informations exclusives crédibles obtenues par "Confidentiel Afrique", la filiale sénégalaise drivée par le puriste et performer banquier burkinabè Abdel Mumin Zampalegre, a collecté en une année, plus de 72 milliards FCfa. Nos informations exclusives ont été confirmées à l’issue d’un raout organisé par le haut etablishment du groupe bancaire marocain à Abidjan, au cours duquel les résultats tirés des comptes consolidés du groupe BOA ont été présentés.



Cette cérémonie a réuni les représentations du Bénin, de la Côte d’ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Mali. Ces filiales ont enregistré une croissance des dépôts de 13,4%, á 3020 milliards FCfa et une progression plus modeste de 4,2%, à 2091 milliards de FCfa pour les crédits. La masse bénéficiaire de ces banques cotées du groupe s’affiche en hausse de 27%, à 77 milliards de FCFA, permettant de payer les dividendes de 43,5 milliards FCfa. Ce qui implique de facto, une hausse de 21% par rapport à 2020.



Selon le CEO du groupe BOA, M. Amine Bouadib : « ce que l’on a présenté c’est l’aboutissement du plan triennal 19-21. Malgré la covid, nous avons amassé des chiffres très abordables ».



Pour Abdel Mumin Zampalegre, Directeur général de BOA Sénégal, au regard de la montée en puissance de l’institution, qui participait à cette cérémonie de présentation dans la capitale ivoirienne, « nous avons une progression de plus de 20%. Nous avons fait plus vite que le marché. On passe à plus de 72 milliards de FCfa de collecte sur une année, ce qui est important pour une place comme le Sénégal ».



Résultat net de BOA Sénégal s’élève à 11,08 Milliards FCfa



Le dynamisme consolidé et la nette progression de BOA Sénégal se sont illustrés par les résultats présentés le 15 Avril 2022 par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui ont participé à distance, pour la première fois. Toutes les résolutions soumises au vote ont été approuvées avec un Résultat Net de 11,08 Milliards FCfa (soit 16, 876,106 Euros). Une belle prouesse de la filiale sénégalaise du groupe bancaire marocain.



L’embellie financière remarquable, en dépit de la Covid-19, s’explique par la stratégie mise en avant des priorités des filiales cotées à la BRMV, adossées sur le développement des opérations de Trade finance, ainsi bien en Afrique qu’en Asie et sur le développement du portefeuille sur les secteurs économiques résilients à la maladie.

.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook