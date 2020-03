Sénégal-Guinée Bissau : les Lions vont "dévorer" 195 millions Fcfa La double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, les 28 et 31 mars, comptant pour les éliminatoires de la Can-2021, va coûter 195 millions FCfa, selon le quotidien sportif "Record". Le budget, validé par le ministère des Sports, prend en compte le transport de l'équipe, l'hébergement et les primes de match allouées aux joueurs en cas de victoire ou de match nul, souligne le journal. Le 28 mars prochain, les "Lions" vont affronter les Djurtus au stade Lat Dior de Thiès. La liste du sélectionneur national, Aliou Cissé, est attendue le 18 ou le 19 mars 2020.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|



