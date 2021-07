Sénégal-Guinée: Les frontières bientôt rouvertes

Lundi 5 Juillet 2021

L’accord de coopération militaire et technique, signé le 19 juin dernier à Accra, entre la Guinée et le Sénégal, a été ratifié ce dimanche 4 juillet 2021, par l’Assemblée Nationale guinéenne.



L’adoption de cet accord va permettre la réouverture prochaine des frontières entre le Sénégal et la Guinée.









leSoleil.sn



