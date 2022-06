Sénégal : Hausse de 115 FCFA sur le prix du Litre Supercarburant à compter du 05 juin

Dans la note parcourue par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), Aïssatou Sophie Gladima informe que le prix à la consommation du supercarburant est fixé à 890 FCfa par litre vendu à la pompe à compter du 5 juin 2022. Ce qui fait une hausse de 115 FCfa si l’on sait que le prix du litre d’essence était vendu à 775 FCfa.



Le directeur général des Douanes, le directeur général des Impôts et des Domaines, le directeur du Trésor et de la Comptabilité publique, le directeur des Hydrocarbures et le directeur du Commerce intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.



Une augmentation dénoncée par les consommateurs. Joint par une radio de la place, Me Massokhna Kane de Sos consommateurs parle d’une trahison de la part du gouvernement.

