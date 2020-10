Sénégal : Hausse de la production électrique au mois de juillet

Par ailleurs, elle indique qu’en juillet 2020, la production industrielle, dont l’évolution est suivie à travers l’Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi), a reculé de 5,8% en variation mensuelle.



Cette contreperformance du secteur industriel, confie l’Ansd, est expliquée par la baisse de la production des industries extractives (-25,4%) et des industries alimentaires (-10,6%). Par ailleurs, l’Ihpi s’est replié de 7,3% par rapport au mois de juillet 2019.

Source : L’Agence nationale de la statistique et de démographie (Ansd) relève que la production brute d’électricité de la Société nationale d’électricité (Senelec) a progressé de 4,7% en juillet 2020 par rapport au mois précédent. Elle a également enregistré une hausse de 12,9% par rapport à la période correspondante de l’année 2019.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-la-produ...

