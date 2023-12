Sénégal : Hausse du chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Cette augmentation, explique-t-elle, est en relation avec la hausse des chiffres d’affaires des services du transport aérien (+35,7%), du transport par eau (+27,2%), du transport terrestre (+10,6%) et de l’entreposage et des activités d’auxiliaires de transport (+2,5%).



L’agence souligne dans la foulée que la progression du chiffre d’affaires des services du transport terrestre est attribuable à la bonne tenue du chiffre d’affaires du transport ferroviaire en relation avec la prise en compte et la performance des activités du Train express régional (Ter).



Sur les neuf premiers mois de 2023, la même source fait savoir que le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage s’est bonifié de 12,7%.

Bassirou MBAYE





Source : En variation annuelle, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) relève que le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage a progressé de 10,5% au troisième trimestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-du-chiffre-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook