Sénégal-Japon : La vivacité, principale arme des Japonais

Après la victoire face à la Pologne, les "Lions" devront confirmer lors de la 2e journée du Groupe H contre le Japon ce dimanche (15h Gmt). Un match important pour les hommes de Aliou Cissé qui devront se méfier de la vivacité des Nippons.



Le Japon est un habitué de la Coupe du monde. C’est la 6e participation d’affilée des Blue Samurais. Si son historique dans cette compétition n’est pas des plus glorieux -huitièmes de finale en 2002 et 2010-, le pays du Soleil-Levant sera loin d’être un adversaire à prendre à la légère. La Colombie, pourtant favorite du Groupe H, a eu sa dose pour avoir été dominée (1-2) par les Nippons lors de la première journée. Un succès fort important qui permet au Japon de devenir la première équipe asiatique à remporter un match contre une sélection sud-américaine dans l’histoire de la Coupe du monde.



Un match qui a basculé dès la 4e minute. Un contre japonais, un tir dans les cages vides et le milieu de terrain colombien Carlos Sanchez met la main pour empêcher le but. Penalty, carton rouge et but de Shinji Kagawa. A 10 contre 11, les Colombiens étaient surpris et déboussolés. Néanmoins, ils parviendront à égaliser. Mais l’avantage numérique des Japonais sur le terrain va avoir raison des coéquipiers de Falcao, qui vont encaisser un 2e but grâce à une tête gagnante de leur grand attaquant Osako.









Wiwsport