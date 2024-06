Sénégal : L’activité économique en hausse de 4,1% en 2023

Selon la Direction de la planification et des études économiques (Dpee) l’activité a été aussi affectée par les tensions sociales qui ont poussé les autorités à prendre des mesures restrictives qui se sont traduites par un ralentissement des services.



En ce sens, la Dpee note que globalement, l’activité économique est attendue en hausse de 4,1% en 2023 contre 4,2% en 2022, suite à la décélération des services (+3,9%).



Dans le même sillage, la même source fait savoir que les secteurs primaire et secondaire enregistreraient des taux de croissance respectifs de 5,7% et 2,8%.



