Sénégal : L’activité économique interne s’est consolidée de 2,3% en 2024

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l’information, sur l’année 2024, l’activité économique interne s’est consolidée de 2,3%, comparativement à 2023.



Au plan interne, l’activité économique hors agriculture et sylviculture a reculé de 1,8% en variation trimestrielle, au quatrième trimestre 2024, en liaison avec la contre-performance du secteur tertiaire (-7,1%) qui représente 55,9% du Pib. Il est, toutefois, observé la bonne tenue du primaire (+5,4%), du secondaire (+3,1%) et des taxes sur biens et services (+4,4%).



Sur une base annuelle, note la Dpee, une contraction de 2,0% de l’activité économique est notée au quatrième trimestre de l’année 2024, dans le sillage du secteur tertiaire (-3,9%) et des taxes sur biens et services (-9,1%).



En cumul sur les douze mois de 2024, l’activité économique s’est confortée de 2,3%, à la faveur du primaire (+3,4%), du secondaire (+1,1%), du tertiaire (+2,4%) et des taxes sur biens et services (+4,2%).



Adou Faye



L'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l'Indice général de l'activité (Iga), est ressortie, respectivement, à -1,8% et -2,0% en variation trimestrielle et en glissement annuel, au quatrième trimestre 2024.